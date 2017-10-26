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Правительство Забайкальского края решило создать детский технопарк

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Чита
14:03 26 Октября 2017
общество, открытие, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала распоряжение о создании в Чите детского технопарка «Кванториум», сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

На территории технопарка будет открыт интерактивный музей, медиатека, кафе, коворкинги и «Город профессий». На площадках будут станки для механической и термообработки, а также операционные микроскопы для нейрохирургии и программное обеспечение, позволяющее проводить эксперименты и демонстрировать их результаты.

«Этот центр позволит поднять на более высокий уровень предпрофессиональное образование подрастающего поколения в инженерно-технической отрасли. Отрадно, что «Кванториум» будет направлен на популяризацию специальностей, необходимых для социально-экономического развития нашего региона», — сказала Жданова.

Региональным координатором, ответственным за создание «Кванториума», стало министерство образования, науки и молодёжной политики края.

«Распоряжением правительства края утверждается концепция создания и функционирования детского технопарка «Кванториум» Забайкальского края на 2018−2020 годы, дорожная карта по его созданию и функционированию», — сказано в сообщении администрации.

Отметим, масштабный проект создания по всей стране сети детских технопарков был представлен 27 мая 2015 года президенту России Владимиру Путин. Проект «Национальной системы мотивации детей к всестороннему развитию» разработан правительственным Агентством стратегических инициатив (АСИ), его цель — заинтересовать школьников техническими профессиями. Проект в регионах развивают на основе частно-государственного партнерства, привлекается крупный бизнес, включая госкорпорации.

По словам гендиректора АСИ Андрея Никитина, данный проект должен ликвидировать пробел, сложившийся в системе дополнительного образования школьников в постсоветское время. Он отметил, что в России сейчас достаточно развита система дополнительного образования в спорте, а также обучение школьников музыке, но мало кружков и секций, которые знакомят детей с техническим творчеством.

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