Налоговики предложили расторгнуть сделку по продаже сурьмяного комбината в Забайкалье

Федеральная антимонопольная служба (ФНС) попыталась добиться расторжения договора купли-продажи обанкроченного «Хара-Шибирьского сурьмяного комбината» в Забайкальском крае. Ранее производственный комплекс за 100,2 млн руб. приобрел «Нерчинский полиметаллический комбинат».

По данным сайта единого федерального реестра сведений о банкротстве, 26 октября состоялось собрание кредиторов ООО «Хара-Шибирьский сурьмяной комбинат». В его повестку дня ФНС предложила внести вопрос с предложением «конкурсному управляющему в недельный срок… расторгнуть договор купли-продажи с ООО «Нерчинский полиметаллический комбинат» и принять меры к продолжению торгов посредством публичного предложения». Мотив инициативы налоговиков не сообщается.

Судя по результатам голосования, против этого предложения выступил основной кредитор «Хара-Шибирьского сурьмяного комбината» – казахстанский АТФ Банк. В результате, вопрос не был внесен в повестку дня.

«Мажоритарный кредитор пояснил, что поскольку имущество должника специфично и уже имеется покупатель, возможно рассмотреть предложение покупателя о рассрочке оплаты», - говорится в протоколе собрания.

Согласно документу, на АО «АТФ Банк» приходится задолженность комбината в размере 196,68 млн руб., на ФНС – 55,95 млн руб.