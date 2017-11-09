Министра образования РФ попросили отменить двойки по физкультуре из-за инцидента в Чите

Группа активистов из Санкт-Петербурга обратилась к министру образования РФ Ольге Васильевой с предложением отменить неудовлетворительные оценки по физкультуре. Поводом стал инцидент в Чите, где третьеклассница, опасаясь двойки, сломала позвоночник.

Как пишет «Российская газета», активисты полагают, что физические данные ребенка не могут быть основанием для того, чтобы оценивать его успеваемость по предмету. И учитель не должен настаивать на выполнении тех или иных элементов, если ребенок чувствует, что не может их выполнить в силу своей физической формы или особенностей своего организма.

Напомним, инцидент в читинской общеобразовательной школе № 42 произошел 3 ноября текущего года. Учащаяся третьего класса получила травму на уроке физической культуры при выполнении упражнения. Девочка была госпитализирована с компрессионным переломом позвоночника. Региональное управление СК начало доследственную проверку обстоятельств инцидента. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в четверг поручил сотрудникам центрального аппарата СК взять под контроль проведение проверки.

Фото: минобрнауки.рф