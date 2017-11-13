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СК возбудил дело о халатности в связи с коммунальной аварией в Улан-Удэ

Главная Общество
Чита
07:15 13 Ноября 2017
общество, происшествия, чс, коммунальное хозяйство, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в отношении сотрудников МУП «Водоканал» в связи с произошедшей в Улан-Удэ масштабной коммунальной аварией. На предприятии проведены обыски, сообщается на сайте СК РФ.

Авария на коммунальных сетях произошла в Улан-Удэ вечером 9 ноября. По данным следствия, всего без воды остались около 100 тыс. жителей города. Под ограничение попали 475 многоквартирных и 810 частных домов, а также 44 социальных объекта: детские сады, школы и медучреждения, расположенные в Октябрьском районе.

В городе в связи с происшествием был введен режим ЧС. По данным властей, это первая авария такого масштаба в истории города.

Работы на месте аварии были завершены только вечером 11 ноября.

«Причиной произошедшей аварии явились ветхость разрушенного участка канализационного коллектора и непринятие мер по его своевременному ремонту», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По словам представителя СК РФ, текущий и капитальный ремонт участка сетей водоотведения протяженностью 10 метров не осуществлялся и не был включен в план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса города к отопительному сезону 2017-2018 годов.

«Как полагает следствие, должностные лица МУП «Водоканал», проявляя недобросовестное отношение к службе, действуя вопреки возложенным на них должностным обязанностям по обслуживанию и ремонту систем водоснабжения и водоотведения Улан-Удэ, не выполнили обязанности по обеспечению безопасности систем водоотведения и предотвращения возникновения аварийных ситуаций», — заключила Петренко.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошен ряд лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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