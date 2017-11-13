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В Даурском заповеднике задержали две группы браконьеров

Главная Общество
Чита
07:25 13 Ноября 2017
общество, природа, ущерб, красная, книга
Автор: Sibnovosti.ru
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В Даурском заповеднике задержаны две группы браконьеров, которые застрелили косулю и четырех краснокнижных антилоп-дзеренов. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба заповедника.

Сообщается, что двое жителей села Буйлэсан, проводя загонную охоту в полосах ивняка в охранной зоне Даурского заповедника, добыли самку косули. За охоту в охранной зоне заповедника нарушители заплатят штрафы — по 3 тысячи рублей каждый, а также возместят ущерб в 100 тысяч рублей.

Вторую группу браконьеров поймали в окрестностях села Красная Ималка. Из окна машины они отстреливали дзеренов. После задержания их автомобиля на место прибыли сотрудники полиции, которые нашли четыре туши антилоп и другие вещественные доказательства.

«В задержанной автомашине находился бывший высокопоставленный сотрудник ОСБ полиции, видимо, ответственный за безопасность преступной группы», — уточнили в заповеднике.

Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела по статье «незаконная охота».

Дзерен, он же монгольская антилопа, занесен в Красную книгу РФ, и охота на него запрещена. После практически полного истребления на территории России популяция антилоп начала восстанавливаться лишь в начале XXI века благодаря усилиям федеральных особо охраняемых природных территорий Забайкалья при поддержке госохотнадзора и других природоохранных ведомств и организаций.

Иллюстрация: Дзерены / Минприроды РФ

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