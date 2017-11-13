На пост министра культуры Бурятии претендуют 4 человека

Четыре кандидата претендуют на пост министра культуры Бурятии по итогам второго этапа открытого конкурса на эту должность, сообщили 10 ноября в пресс-службе регионального правительства.

Конкурсная комиссия провела собеседование с каждым кандидатом, отсеяв на этом этапе 10 из 14 претендентов, подавших документы. Претенденты презентовали свои программы развития отрасли и ответили на вопросы членов комиссии. Наибольшее количество баллов получили лишь четыре кандидата — руководитель колледжа искусств им. П. И.Чайковского Баир Турбянов, директор Издательского дома «Буряад унэн» Баир Балданов, генеральный директор ООО «Информполис» Соелма Дагаева и председатель комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалева.

В дальнейшем кандидаты должны пройти специальное тестирование. Результаты оценят специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны.

Напомним, открытый конкурс на посты министров здравоохранения, экономики, культуры, туризма, спорта и молодежной политики был объявлен по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова. На конкурс было подано 118 заявок.