В Забайкалье открыли цех по переработке древесных отходов в топливо

«Транс-Сибирская лесная компания – Чита» (ТСЛК-Чита) запустила в Забайкальском крае цех по производству топливных брекетов из древесных отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Проблема переработки отходов лесного производства в Забайкалье стоит остро. ТСЛК-Чита одна из первых в регионе начала работу в этом направлении. В новом цехе из горбыля и опилок, остающихся в результате распиловки древесины, производят топливные брикеты (Pini Kay) — экономичный и самый экологически чистый вид топлива», — говорится в релизе.

Запущена линия для переработки отходов: прессование мелких частиц компонентов под высоким давлением и их сушка при высоких температурах, а также 30 печей для обжига получившегося полуфабриката.

При выходе на проектную мощность ежегодный объем перерабатываемых древесных отходов составит 45-50 тысяч тонн. Объем производства древесного угля — 1,5 тысяч тонн в год.

По словам вице-премьера краевого правительства Сергея Новиченко, на начальном этапе произведенную продукцию компания планирует экспортировать в Китай. В 2018 году предприятие планирует расфасовывать брикеты в специальные брендированные пакеты и реализовывать продукт под новой маркой не только в КНР, но и в регионах РФ.

ООО «Транс - Сибирская лесная компания – Чита» — одно из крупнейших лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий региона. Компания осуществляет освоение лесных ресурсов западных районов Забайкальского края.

Фото: пресс-служба правительства региона