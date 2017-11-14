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Бурятия обратится за господдержкой на создание двух блоков на ТЭЦ-2

Главная Общество
Чита
07:35 14 Ноября 2017
общество, энергетика, электростанция, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бурятия намерена обратиться в правительство РФ с просьбой о выделении средств на строительство двух энергоблоков по 115 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2, которую эксплуатирует ПАО «ТГК-14», сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Стоимость проекта составляет около 33 млрд рублей. Модернизация ТЭЦ-2 растянется на 17 лет.

По словам министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергея Козлова, строительство энергоблоков поможет закрыть возрастающие тепловые и электрические нагрузки в региональном центре. Сегодня Улан-Удэнская тепловая электрическая станция ТЭЦ-1 не имеет резерва тепловой мощности, а износ ее основного оборудования составляет более 70%. Дефицит мощности, по прогнозам энергетиков, может наступить уже в 2021 году при прогнозируемой нагрузке 388,3 Гкал/час. Кроме того, ТЭЦ-2 позволит обеспечить теплоснабжение юго-запада и юго-востока Улан-Удэ.

В случае строительства энергоблоков будет закрыто порядка 48 малоэффективных угольных котельных в черте города, у которых затраты на производство тепла в два раза выше, чем на ТЭЦ. Среди плюсов — снижение вредных выбросов и падение цен на электроэнергию.

По мнению руководителя республиканской службы по тарифам Бориса Хмелева, регион не сможет решить существующие проблемы в отрасли без федеральной поддержки.

Добавим, ТЭЦ-2 в Улан-Удэ была введена в эксплуатацию в 1991 году. Установленная тепловая мощность станции составляет 380 Гкал/час. Основным видом топлива является уголь. Станция осуществляет теплоснабжение промышленных и коммунально-бытовых потребителей Улан-Удэ.

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