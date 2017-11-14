Бурятия может снять вопрос ГЭС в Монголии после дозагрузки Гусиноозерской ГРЭС

Бурятия после дозагрузки Гусиноозерской ГРЭС (входит в структуру «ИнтерРАО») способна снять вопрос со строительством гидросооружений в Монголии, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергея Козлова.

«За счет дозагрузки Гусиноозерской ГРЭС до предельного уровня можно обеспечить увеличение экспорта в объеме до 3,2 млрд кВтч, что превышает выработку ГЭС, планируемых к строительству в Монголии», — считает министр.

Он пояснил, что для этого необходимо усиление транзита ЛЭП-220 киловольт Гусиноозерская ГРЭС — Селендума-Дархан, а именно строительство нацепной линии 220 киловольт Гусиноозерская ГРЭС — Дархан.

Сейчас из Бурятии в Монголию поставляется около 200 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Максимально допустимый переток мощности по существующей линии электропередачи 220 киловольт Селендума-Дархан в настоящее время, по словам Козлова, составляет 245 мегаватт.

Напомним, Монголия хочет построить гидроэлектростанцию на реке Селенга и ее притоках, впадающих в Байкал, однако российская сторона неоднократно заявляла о высоких экологических рисках проекта. При этом Россия выражает готовность оказать содействие Монголии в компенсации недостатка электроэнергии в этой стране. Один из вариантов — строительство воздушной линии электропередачи из России в Монголию.

Российская сторона неоднократно заявляла, что строительство ЛЭП будет выгоднее, чем сооружение ГЭС в Монголии. В частности, «Россети» стоимость строительства ЛЭП 500 кВ из России в Монголию оценивает примерно в 1 млрд долларов, тогда как сооружение ГЭС в Монголии (до 790 МВт), по подсчетам компании, обошлось бы примерно в 1,9 млрд долларов.

Кроме того, власти Бурятии направляли письма в Минэнерго и Минприроды РФ о возможности строительства Мокской ГЭС, в том числе ориентируясь на экспорт электроэнергии в Монголию.

По информации правительства, Мокскую ГЭС мощностью 1,2 ГВт планируется ввести в эксплуатацию до 2025 года в 700 километрах от устья реки Витим (приток Лены) в Муйском районе Бурятии. Стоимость строительства оценивается в 130 миллиардов рублей. Энергию планируется поставлять в Сибирь, Дальний Восток, Монголию и Китай. Проект входит в генсхему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года и в обновленную схему территориального планирования РФ в области энергетики до 2030 года.