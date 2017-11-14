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Губернатор Забайкалья рассказала о выпрашивающих по ночам алкоголь депутатах

Главная Общество
Чита
13:47 14 Ноября 2017
общество, алкоголь, депутаты, ночные, продажа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова рассказала, что депутатам региона и другим влиятельным лицам из-за ограничений на торговлю алкоголем после 20:00 приходится напрямую связываться с владельцами торговых сетей и выпрашивать спиртное. Слова главы региона публикует местное издание «Вечорка».

Отвечая на вопрос о том, не планируется ли отмена ограничения на продажу спиртного вечером и по ночам, глава региона вспомнила, как владелица одной из торговых сетей делилась с ней опытом личного общения с представителями власти, пытающимися ночью приобрести алкоголь нелегально.

«Летом мы встречались с молодыми и не очень молодыми предпринимателями, меня там про это спрашивали. Спрашивала меня конкретно Елена Салапина (хозяйка торговой сети «Караван»). Она даже рассказывала несколько страшно душещипательных историй, как ей по ночам инкогнито звонят некоторые влиятельные люди нашего города, в том числе и из депутатского корпуса, и просят втихаря там чего-то продать и никому при этом ничего не говорить», — сообщила Жданова.

Напомним, в России существует установленное федеральным законом ограничение продажи алкоголя с 23.00 до 8.00. В Забайкалье решением заксобрания это ограничение было ужесточено дополнительно для борьбы с алкоголизацией населения: в январе 2014 года спиртное запретили продавать с 21.00 до 10.00, с января 2015 года – с 20.00 до 11.00.

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