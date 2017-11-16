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Жители Забайкалья уезжают из приграничных с Китаем районов

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Чита
15:07 16 Ноября 2017
общество, население, жизнь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Значительный отток населения зафиксирован в 11 из 12 приграничных районов Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра социально-экономического развития региона Сергея Новиченко.

По словам министра, причинами явления стали отсутствие работы, неудовлетворительные условия жизни и медицины. Так, в 139 населенных пунктах из 265 нет сотовой связи, а износ систем ЖКХ составляет 70%.

В Газимуро-Заводском районе все дороги требуют капитального ремонта, подчеркнул Новиченко.

При этом, с его слов, анкетирование показало, что половина проживающих сейчас в приграничных районах людей не хотела бы менять место жительства.

Ранее Забайкалкрайстат сообщил, что миграционная убыль населения из Забайкальского края за 9 месяцев 2017 года выросла почти на 27% — регион покинуло более 5,2 тысячи человек.

Наибольшее количество жителей края уехали на постоянное место жительства в Республику Бурятия — 16,1%, Иркутскую область-10,8%, Краснодарский край – 6,6%, Новосибирскую область – 5,1%, Санкт-Петербург – 4,9%, Красноярский край – 4,2%, Приморский край — 4%.

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