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Бурятский производитель обуви снял безумную рекламу дизайнерских унтов

Главная Общество
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15:24 16 Ноября 2017
юмор, видео, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Бурятская компания «Дулаан» рекламирует дизайнерские унты собственного производства с помощью безумных видео. Ролики производитель обуви публикует в своем Instagram-аккаунте.

В одном из роликов главный герой под звучание культовой композиции Smoke On The Water хвастается новой обувью перед товарищами. На глазах у восторженной толпы молодой человек филигранно забрасывает в рот сигарету и залпом выпивает бутылку воды. «Унты купил, совсем пафосный стал», — отмечает один из очевидцев. В конце рекламы герой закидывает ногу на чужую машину и, разговаривая по телефону, советует покупать унты, чем шокирует пассажиров автомобиля.

Видео вышло и за пределы Instagram. Так, пользователи Twitter окрестили рекламу «безумной» и решили, что бурятские унты «по всем параметрам превосходят iPhone X». Официальный паблик журнала MAXIM опубликовал видео с комментарием «Лучшая реклама унтов» в истории.

Отметим, весной 2017 года у этого же производителя унтов вышла другая реклама. В ней герой исполняет песню на мотив «Утиных историй». Он поет, что дизайнерские унты компенсируют ему отсутствие диплома о высшем образовании и девушки.

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