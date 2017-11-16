Бурятский производитель обуви снял безумную рекламу дизайнерских унтов

Бурятская компания «Дулаан» рекламирует дизайнерские унты собственного производства с помощью безумных видео. Ролики производитель обуви публикует в своем Instagram-аккаунте.

В одном из роликов главный герой под звучание культовой композиции Smoke On The Water хвастается новой обувью перед товарищами. На глазах у восторженной толпы молодой человек филигранно забрасывает в рот сигарету и залпом выпивает бутылку воды. «Унты купил, совсем пафосный стал», — отмечает один из очевидцев. В конце рекламы герой закидывает ногу на чужую машину и, разговаривая по телефону, советует покупать унты, чем шокирует пассажиров автомобиля.

Видео вышло и за пределы Instagram. Так, пользователи Twitter окрестили рекламу «безумной» и решили, что бурятские унты «по всем параметрам превосходят iPhone X». Официальный паблик журнала MAXIM опубликовал видео с комментарием «Лучшая реклама унтов» в истории.

Отметим, весной 2017 года у этого же производителя унтов вышла другая реклама. В ней герой исполняет песню на мотив «Утиных историй». Он поет, что дизайнерские унты компенсируют ему отсутствие диплома о высшем образовании и девушки.