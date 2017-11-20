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Читинским работодателям установят квоту на осужденных

Главная Общество
Чита
15:35 20 Ноября 2017
осужденные, работа, парламент
Автор: Sibnovosti.ru
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Рабочая группа депутатов Законодательного собрания Забайкальского края рассмотрит вопрос обязательного квотирования местными предприятиями рабочих мест для осужденных к исправительным работам.

Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, законопроект уже прошел рассмотрение комитета по социальной политике. По словам старшего прокурора края Ирины Тверсковой, квотирование мест для осужденных будет распространяться на всех работодателей, независимо от организационно-правовой формы, в том числе индивидуальных предпринимателей.

- Квота будет устанавливаться для предприятий, где среднесписочная численность работников составляет от 30 до 100 человек – одно рабочее место, от 100 до 200 человек – два рабочих места, а свыше 200 человек – 3 рабочих места, - уточнила Ирина Тверскова.

Как рассказал глава краевого УФСИН Александр Борисков, ранее с предприятиями пытались договориться о трудоустройстве осужденных в добровольном порядке, однако из 50 компаний в Чите лишь 7 согласились принять на работу осужденных, остальные категорически отказались.

- Изучив нормативно-правовую базу, мы сделали вывод, что согласие предприятий и не требуется. В итоге администрация города утвердила перечень из 74 предприятий, в которых, якобы, определено 315 рабочих мест. Но на практике осужденных там на работу не принимают, мотивируя тем, что вакантных мест нет.  В итоге из 74 предприятий на работу принимают лишь 11, а у нас только по городу 92 человека приговорены к исправительным работам, - пояснил Александр Борисков.

Между тем, у законпроекта есть и оппоненты. К примеру, губернатор Байкальского края Наталья Жданова дала на документ отрицательное заключение. По ее мнению, инициатива возложит на работодателей дополнительные обязанности и траты, а также осложнит трудоустройство других категорий сотрудников.

Фото: zaksobr-chita.ru

 

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