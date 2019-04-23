Забайкальским погорельцами идет помощь

В Забайкальском крае начали выплачивать материальную помощь пострадавшим от природных пожаров. Сумма выплаты составляет 10 тыс. руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным министерства труда и социальной защиты населения региона, в ведомство поступили списки пострадавших в Александрово-Заводском и Борзинском районах. В них занесено 135 человек. Списки из остальных районов, затронутых пожарами, согласовывает МЧС. 10 тыс. руб. выплачивается каждому члену семьи.

В минтруда также сообщили о том, что благотворительный фонд для погорельцев собрал уже около 100 тыс. руб. В свою очередь, учреждения соцзащиты помогают, чем могут. Например, из хадабулакского психоневрологического дома-интерната привезли хлеб, мясные полуфабрикаты, выпечку, чай и сахар. Гуманитарную помощь собирают и в Хакасии. В 2015 году республика пережила такую же трагедию.

Как сообщали Sibnovosti.ru, степные пожары достигли населенных пунктов Забайкалья 19 апреля. Огонь, по данным МЧС, уничтожил 111 домов. Нанесенный стихией ущерб предварительно оценивается в 280 млн руб.

Фото: сайт ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения»