Забайкальские пожары оценили в 1 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин провел в читинском аэропорту Кадала совещание. Его участники обсудили ход ликвидации последствий природных пожаров в Забайкальском крае, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Остановку в Чите Владимир Путин сделал по пути во Владивосток. В совещании приняли участие руководители профильных ведомств, врио губернатора Александр Осипов и главы муниципалитетов.

По данным руководителя региона, в результате пожаров, пик которых пришелся на 19 апреля, полностью сгорело 125 домов и 128 чабанских стоянок. Обошлось без человеческих жертв, но погибло 12 тыс. голов скота. Ущерб, нанесенный огнем, Александр Осипов оценил примерно в 1 млрд руб. 323 млн руб. из этой суммы – это потери от сгоревших домов.

«Нужно наметить план конкретных действий по восстановлению жилья и в ближайшее время опера­тивно, не дожидаясь холодов, его выполнить. Мы сейчас с губернатором разговаривали: он сказал, что до 10 мая такой детальный план будет подготовлен. После этого соберемся еще раз в Москве, и я хочу, чтобы вы мне этот план доложили. И где-то в сентябре я приеду сюда еще раз и посмотрю, как он реализуется», - процитировал Владимира Путина сайт главы государства.

В свою очередь, региональные власти намерены до 15 июня выплатить компенсации пострадавшим. До 1 июля должно быть восстановлено жизнеобеспечение пострадавших населенных пунктов, а до 15 октября – завершено строительство жилья для погорельцев. Руководство региона обратилось к федеральному центру с просьбой увеличить штат лесопожарных формирований на 1 тыс. сотрудников. Его нынешняя численность (1,4 тыс.) не позволяет оперативно реагировать и справляться со стихией.

«Также глава Забайкальского края обратился к Владимиру Путину с просьбой организации восстановительных работ по Указу президента», - сообщил официальный портал региона.

По данным службы информации «Радио Сибирь», министр здравоохранения Вероника Скворцова побывала в краевом ожоговом центре. Сюда ранее были доставлены восемь пострадавших из Борзинского, Ононского и Агинского районов Забайкалья. Всего травмы получило 36 человек.

Фото: сайт президента РФ