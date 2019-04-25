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Забайкалье после пожара

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16:33 25 Апреля 2019
пожары, ущерб, центр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае подсчитывают потери от масштабных природных пожаров и строят планы ликвидации их последствий. Пик пожаров пришелся на 19 апреля. Сегодня стало известно о том, что без человеческих жертв не обошлось – в краевом ожоговом центре скончался чабан из Борзинского района.

Больше о ситуации в Забайкальском крае - здесь.

Фото: официальный портал Забайкальского края, сайты главного управления МЧС по Забайкальскому краю, законодательного собрания региона и ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский»

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