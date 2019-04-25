Забайкалье после пожара

В Забайкальском крае подсчитывают потери от масштабных природных пожаров и строят планы ликвидации их последствий. Пик пожаров пришелся на 19 апреля. Сегодня стало известно о том, что без человеческих жертв не обошлось – в краевом ожоговом центре скончался чабан из Борзинского района.

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Фото: официальный портал Забайкальского края, сайты главного управления МЧС по Забайкальскому краю, законодательного собрания региона и ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский»