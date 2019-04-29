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Определен размер компенсаций забайкальским погорельцам

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11:13 29 Апреля 2019
пожар, компенсация, президент
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором указаны меры по ликвидации последствий забайкальских пожаров. В числе прочего, в документе указаны суммы компенсаций, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Указ «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края» глава государства подписал 25 апреля. Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, в этот день президент провел в читинском аэропорту Кадала совещание, посвященное этой проблеме. В ходе совещания врио губернатора региона Александр Осипов сообщил о том, что, по предварительным данным, потери от пожаров 19-21 апреля оцениваются в 1 млрд руб.

«… Принять решение о выплате за счет средств федерального бюджета каждому гражданину, признанному пострадавшим, единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей и компенсации в размере 100 тысяч рублей за утрату имущества первой необходимости, в случае если это имущество было утрачено полностью, и 50 тысяч рублей – в случае частичной утраты имущества», - говорится в указе о поручении, которое правительство РФ должно выполнить до 15 июня.

До этого дня будет выплачено и единовременное пособие гражданам, здоровью которых причинен вред в результате пожаров. Кроме того, жители сельской местности получат компенсацию за потерю сельскохозяйственных животных и птицы, техники и др.

С 27 апреля в лесах Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. Основанием для этого стала сухая ветреная погода. Согласно метеопрогнозу, сегодня ветер может усилиться до 28 м/с.

Фото: сайт главного управления МЧС по Забайкальскому краю

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