Правительство РФ выделило средства пострадавшему от пожаров Забайкалью

Пострадавшим от природных пожаров в Забайкальском крае из федерального бюджета выделено 50,3 млн руб. О решении правительства РФ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О выходе соответствующего правительственного распоряжения стало известно вчера в ходе совещания президента Владимира Путина с членами Совмина. Глава МЧС Евгений Зиничев рассказал его участникам о ходе ликвидации последствий пожаров 19-21 апреля, сообщает сайт президента РФ.

«Минстроем России совместно с МЧС и Минфином внесен в Правительство Российской Федерации пакет документов, которым утверждается порядок расходования денежных средств, выделенных на восстановление жилья, в размере до 450 миллионов», - сообщил, в частности, министр Зиничев.

Кроме того, по данным замминистра финансов РФ Леонида Горнина, 24 апреля Забайкалью перечислили 3,2 млрд руб. «в целях оказания оперативной финансовой помощи». Средства из этого транша также будут использоваться для ликвидации последствий пожаров.

Как писали Sibnovosti.ru, 25 апреля Владимир Путин провел в читинском аэропорту Кадала совещание. В ходе него врио губернатора Александр Осипов сообщил, что стихия нанесла ущерб региону в размере около 1 млрд руб.

Фото: сайт президента РФ