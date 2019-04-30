30 апреля
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Правительство РФ выделило средства пострадавшему от пожаров Забайкалью

Главная Общество
Чита
10:57 30 Апреля 2019
правительство, президент, пожары
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Пострадавшим от природных пожаров в Забайкальском крае из федерального бюджета выделено 50,3 млн руб. О решении правительства РФ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О выходе соответствующего правительственного распоряжения стало известно вчера в ходе совещания президента Владимира Путина с членами Совмина. Глава МЧС Евгений Зиничев рассказал его участникам о ходе ликвидации последствий пожаров 19-21 апреля, сообщает сайт президента РФ.

«Минстроем России совместно с МЧС и Минфином внесен в Правительство Российской Федерации пакет документов, которым утверждается порядок расходования денежных средств, выделенных на восстановление жилья, в размере до 450 миллионов», - сообщил, в частности, министр Зиничев.

Кроме того, по данным замминистра финансов РФ Леонида Горнина, 24 апреля Забайкалью перечислили 3,2 млрд руб. «в целях оказания оперативной финансовой помощи». Средства из этого транша также будут использоваться для ликвидации последствий пожаров.

Как писали Sibnovosti.ru, 25 апреля Владимир Путин провел в читинском аэропорту Кадала совещание. В ходе него врио губернатора Александр Осипов сообщил, что стихия нанесла ущерб региону в размере около 1 млрд руб.

Фото: сайт президента РФ

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: Определен размер компенсаций забайкальским погорельцам

Определен размер компенсаций забайкальским погорельцам

29 Апреля 2019 г.
Президент РФ подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров
Новости Читы: Забайкалье после пожара

Забайкалье после пожара

25 Апреля 2019 г.
В Забайкальском крае подсчитывают потери от масштабных природных пожаров и строят планы ликвидации их последствий
Новости Читы: Забайкальские пожары оценили в 1 млрд рублей

Забайкальские пожары оценили в 1 млрд рублей

25 Апреля 2019 г.
Владимир Путин провел в Чите совещание по ликвидации их последствий
Новости Читы: Забайкальским погорельцами идет помощь

Забайкальским погорельцами идет помощь

23 Апреля 2019 г.
Для них собирают средства и предметы первой необходимости
Новости Читы: Забайкальские пожары уничтожили более сотни домов

Забайкальские пожары уничтожили более сотни домов

22 Апреля 2019 г.
В регионе подсчитывают ущерб от стихии
Новости Читы: Пожар добрался до забайкальского села

Пожар добрался до забайкальского села

19 Апреля 2019 г.
Почти сто его жителей остались без крыши над головой
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: «Ростсельмаш» дал забайкальцам скидку на пожар

«Ростсельмаш» дал забайкальцам скидку на пожар

26 Апреля 2019 г.
Приобретать его технику хозяйства края смогут на 10% дешевле
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356