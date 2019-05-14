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Забайкалье и Алтай получили отсрочку для перехода на цифровое телевидение

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Чита
10:32 14 Мая 2019
телевидение, регионы, переход
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Полный перевод российских регионов на цифровое телевидение затягивается. Для некоторых субъектов федерации дата перехода перенесена на 14 октября 2019 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее предполагалось, что сигнал аналогового телевидения в последней волне российских регионов (всего 21) будет отключен 3 июня 2019 года. Однако в правительстве РФ изменили планы. С разъяснениями выступил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. В числе причин он указал на то, что из 500 млн руб., выделенных на оказание помощи малоимущим в регионах второго этапа, использовано меньше 10%.

По данным минкомвсвязи, на 14 октября перенесен переход на цифровое телевещание в Забайкальском крае, Республике Алтай и Челябинской области. Между тем, на совещании в начале года, посвященной этой проблеме, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отмечал, что в Республике Алтай все нуждающиеся граждане уже обеспечены спутниковым оборудованием.

«Но при этом последняя волна должна быть полностью готова к новому формату вещания 3 июня. Поэтому, несмотря на перенос сроков, мы работаем в усиленном режиме. Сейчас у нас идет подсчет семей, которые уже подключили новое оборудование. Наши волонтеры осуществляют поквартирный обход. Также добровольцы помогают нуждающимся подключить и настроить цифровые эфирные приставки», - привел официальный портал Забайкальского края комментарий заместителя министра территориального развития региона Дмитрия Шлидта.

Значительная часть российских регионов перешла на цифровое вещание 11 февраля и 15 апреля. В их числе, Кемеровская область.

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