Забайкалье и Алтай получили отсрочку для перехода на цифровое телевидение

Полный перевод российских регионов на цифровое телевидение затягивается. Для некоторых субъектов федерации дата перехода перенесена на 14 октября 2019 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее предполагалось, что сигнал аналогового телевидения в последней волне российских регионов (всего 21) будет отключен 3 июня 2019 года. Однако в правительстве РФ изменили планы. С разъяснениями выступил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. В числе причин он указал на то, что из 500 млн руб., выделенных на оказание помощи малоимущим в регионах второго этапа, использовано меньше 10%.

По данным минкомвсвязи, на 14 октября перенесен переход на цифровое телевещание в Забайкальском крае, Республике Алтай и Челябинской области. Между тем, на совещании в начале года, посвященной этой проблеме, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отмечал, что в Республике Алтай все нуждающиеся граждане уже обеспечены спутниковым оборудованием.

«Но при этом последняя волна должна быть полностью готова к новому формату вещания 3 июня. Поэтому, несмотря на перенос сроков, мы работаем в усиленном режиме. Сейчас у нас идет подсчет семей, которые уже подключили новое оборудование. Наши волонтеры осуществляют поквартирный обход. Также добровольцы помогают нуждающимся подключить и настроить цифровые эфирные приставки», - привел официальный портал Забайкальского края комментарий заместителя министра территориального развития региона Дмитрия Шлидта.

Значительная часть российских регионов перешла на цифровое вещание 11 февраля и 15 апреля. В их числе, Кемеровская область.