Планы строительства пристроек к детсадам Читы меняют из-за позиции общественности

Власти Читы приостановят возведение пристроек к детскому саду №26, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Такое решение было принято из-за позиции общественности, высказавшей недовольство в связи предстоящей вырубкой сосен на участке.

О решении городской администрации стало известно сегодня в ходе встречи и. о. сити-менеджера Читы Александра Сапожникова с представителями общественности. По данным городских властей, в 2019 году предполагалось ввести в строй пять пристроек к читинским детсадам. Две из них – к МБДОУ «Детский сад №26» на ул. Горького. Для реализации этого проекта пришлось бы срубить 14 сосен.

«Александр Сапожников сообщил представителям общественности о своем решении подготовить для рассмотрения на заседание Думы городского округа «Город Чита» материалы о приостановке строительства пристроек на данной территории. Однако, для того, чтобы дети, которые планировали пойти в новые пристройки, не остались без мест, принято решение изыскать другие детские сады в центральной части города, где можно будет в 2019 году возвести пристройки на 72 места», - говорится в сообщении сайта администрации столицы Забайкальского края по итогам встречи.

Как писали Sibnovosti.ru, Александр Сапожников был назначен и. о. сити-менеджера Читы в середине мая 2019 года. Это произошло после отставки его предшественника Олега Кузнецова. Напомним, ранее врио губернатора Забайкалья Александр Осипов неоднократно высказывал претензии к внешнему виду и состоянию благоустройства Читы.

Фото: сайт администрации Читы