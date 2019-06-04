В Забайкалье зафиксировали рекордную миграцию дзеренов

Численность антилоп-дзеренов, пришедших из Монголии в Забайкальский край этой зимой, оказалась рекордной, как минимум, за последние 100 лет. Явление отметили в ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дзерены обитают, в основном, в Монголии и Китае. В России этот вид встречается редко и занесен в Красную книгу. В случае засухи их стада движутся на север и переходят российско-монгольскую границу. Зимой 2018-2019 годов в этой миграции приняло участие до 100 тыс. животных. К концу мая большинство дзеренов, зимовавших в Забайкалье, вернулось в Монголию.

Переход границы оказывается для антилоп непростым делом. Им препятствуют плотные проволочные ограждения.

«В некоторые годы часть животных, травмируясь и погибая на колючей проволоке, обеспечивает проходы остальным», - рассказали в Даурском заповеднике.

Проблема привела к созданию рабочей группы, в которую вошли представители пограничной службы, Росприроднадзора и заповедника. По данным ФГБУ, они «определили участки и технические меры по устранению главных причин массовой гибели дзеренов на проволочных ограждениях».

Фото: сайт ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский»