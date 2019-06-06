В Забайкалье определились с «дальневосточным гектаром»

В Забайкалье определились с территориями, в границах которых не будет действовать программа «Дальневосточный гектар». Сведения об этих землях направлены в Росреестр для внесения в федеральную информационную систему НаДальнийВосток.рф, сообщили в пресс-службе главы региона.

К таким землям, в частности, относятся особо охраняемые природные территории, защитные леса, земли коренных малочисленных народов, Минобороны, территория Читы, а также территории с объектами культурного наследия, местами традиционного поклонения и археологическими памятниками, сообщает «Радио Сибирь».

Больше всего земель категории «нельзя» в северных районах края, где проживают коренные малочисленные народы, их площадь составляет более четырёх миллионов гектаров, а также в лесных районах - Красночикойском, Хилокском, Петровск-Забайкальском и других.

Дальневосточные гектары в Забайкалье будут доступны жителям края в приоритетном порядке. Программа начнет действовать с 1 июля.

Фото с https://www.sakha.gov.ru/