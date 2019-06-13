Забайкальские таможенники нашли медвежьи лапы

В Забайкальском крае таможенники и пограничники не допустили вывоза за границу 20 звериных лап. Об инциденте на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сотрудники Читинской таможни и регионального Пограничного управления ФСБ обнаружили запрещенный груз при осмотре грузового поезда. Состав следовал из России в КНР. Общий вес лап превысил 27 кг.

«Лапы находились в вагоне с рудой. Дериваты были упакованы в синтетические мешки и присыпаны рудой», - рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Чтобы идентифицировать находку, ее отправили на экспертизу в Иркутск. Скорее всего, это медвежьи лапы. В Китае их употребляют в пищу, а также используют в традиционной медицине.

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