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Забайкальские таможенники нашли медвежьи лапы

Главная Общество
Чита
11:21 13 Июня 2019
таможня, медведь, вагоны
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае таможенники и пограничники не допустили вывоза за границу 20 звериных лап. Об инциденте на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сотрудники Читинской таможни и регионального Пограничного управления ФСБ обнаружили запрещенный груз при осмотре грузового поезда. Состав следовал из России в КНР. Общий вес лап превысил 27 кг.

«Лапы находились в вагоне с рудой. Дериваты были упакованы в синтетические мешки и присыпаны рудой», - рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Чтобы идентифицировать находку, ее отправили на экспертизу в Иркутск. Скорее всего, это медвежьи лапы. В Китае их употребляют в пищу, а также используют в традиционной медицине.

Фото: pixabay.com

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