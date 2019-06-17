Забайкальским селянам начинают выплачивать компенсации за потери от пожаров

Сегодня в Забайкальском крае стартовала выплата компенсаций за имущественные потери от апрельских природных пожаров. Всего сельские предприятия и личные хозяйства получат 820 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Компенсацию получат около 50 предприятий и примерно 230 личных подсобных крестьянских хозяйств. Средства будут переводиться на специально открытые счета хозяйств.

По данным министра сельского хозяйства Забайкалья Дениса Бочкарева, из общего объема средств 120 млн руб. – это компенсация за погибший скот и уничтоженное огнем имущество. В 698 млн руб. обойдется восстановление чабанских стоянок.

Восстановительные работы предполагается завершить до 15 октября. Напомним, пик пожаров в крае пришелся на 19-20 апреля 2019 года. От них пострадали сельские жители в 12 районах. Средства на компенсации выделены из федерального бюджета.

14 июня прошло заседание федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров. По данным минприроды РФ, Забайкальский край стал одним из регионов (наряду с Красноярский краем, Якутией и Амурской областью), где лесным ведомствам было указано использовать при тушении все имеющиеся силы и средства. К концу прошлой недели в регионе действовало девять лесных пожаров общей площадью 241 га.

Фото: официальный портал Забайкальского края