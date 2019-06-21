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Забайкальские налетчики собирали лекарственные растения

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13:06 21 Июня 2019
лекарство, суд, группа
Автор: Sibnovosti.ru
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Могойтуйский районный суд в Забайкальском крае рассмотрит уголовное дело преступной группы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Ее члены нападали исключительно на пункты сбора одной из лекарственных трав, носящей название сапожниковия растопыренная.

Согласно сообщению краевой прокуратуры, в группу входило шесть человек. Она была создана примерно год назад. С августа по сентябрь 2018 года группа совершила как минимум три разбойных нападения на пункты приема, похитив высушенные корни на общую сумму свыше 1 млн руб. Предполагаемые разбойники использовали пневматический пистолет и обрез 16-го калибра. Растение они затем продавали в Китай.

Члены группы обвиняются по ч. 3 и п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с незаконным проникновением в помещение и совершенный организованной группой).

По данным министерства природных ресурсов Забайкальского края, в китайской медицине сапожниковия применяется как противовоспалительное, обезболивающее, иммунорегуляторное, антиоксидантное и антипролиферативное средство. Из-за его масштабной заготовки руководство региона год назад решило включить растение в Красную книгу Забайкалья.

Фото: «Агинское 24»

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