Скончался бывший мэр Читы

Бывший мэр Читы Анатолий Михалев умер на 72-м году жизни, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В отставку он ушел менее полугода назад.

«Да, Анатолий Дмитриевич скончался, подтверждаю», - сказал ТАСС врио главы забайкальской столицы Андрей Ядрищенский

Анатолий Михалев родился в Чите. Долгое время он проработал на «Читинском комбинате по торговой технике», где начинал слесарем. Как писали Sibnovosti.ru, главой города в столице Забайкалья является спикер местной думы. Анатолий Михалев занимал этот пост с 2014 года после того, как были отменены прямые выборы градоначальника. Ранее он являлся избранным мэром Читы, а фактически возглавлял муниципалитет с 2000 года.

В январе 2019 года Анатолий Михалев ушел в отставку, объяснив это личными причинами.

Фото: сайт городской думы Читы