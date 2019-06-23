Пять человек погибло в ДТП в Забайкалье

Сразу пять человек погибло в столкновении двух автомобилей в Забайкальском крае. Об обстоятельствах ДТП сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент случился в Читинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Celsior выехал на «встречку» и врезался в Toyota Camry. На месте погибло четверо, позднее скончался еще одни человек.

«Всего в двух автомобилях были девять человек. На сегодня количество жертв увеличилось до пяти, это все взрослые. Из машины Toyota Celsior скончались четыре человека, в том числе водитель, и один пассажир, находившийся в этом автомобиле, госпитализирован. Из второй иномарки водитель и двое детей госпитализированы, одна женщина погибла», - рассказали ТАСС в пресс-службе управления МВД по Забайкальскому краю.

Крупное ДТП с человеческими жертвами произошло 22 июня и в Красноярском крае. Там автомобиль «ГАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с автомобилем Nissan, а затем с Toyota Corolla. Погибло четверо – водитель и трое пассажиров Toyota, включая двух детей.

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