Въезд в забайкальский парк «Арей» может стать платным

В Забайкальском крае предложили взимать с туристов экологический сбор за посещение природного парка «Арей». Причиной появления такой инициативы названо бедственное финансовое состояние парка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С предложением о введении сбора руководитель ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края» Александр Бузинов выступил на заседании президиума фракции «Единой России» в законодательном собрании региона. Назвал он и размер предполагаемой оплаты – 100 руб. с человека.

«При посещении 20 тысяч туристов в год это два миллиона рублей. Для парка это существенно. Я лично за то, чтобы сделать там какой-то пропускной пункт», - приводит его слова сайт краевого парламента.

В настоящее время финансирование «Арея» составляет 3,8 млн руб., штатная численность сотрудников фактически сокращена до шести человек.

Инициатива нашла поддержку у и. о. министра природных ресурсов Забайкалья Александра Волкова. По данным пресс-службы заксобрания, участники обсуждения пришли к выводу о необходимости разработать программа развития «Арея», созданного в 2013 году.

Парк «Арей» создан на берегах одноименного озера. Оно расположено в 220 км к юго-западу от Читы в Улетовском районе. По одной из легенд, озеро было создано воинами Чингисхана для сбора воды целебных источников.

Фото: сайт «Заповедная Россия»