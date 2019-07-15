Средства Резервного фонда правительства РФ на ликвидацию ЧС в Забайкалье - исчерпаны

Средства, выделенные из Резервного фонда правительства РФ на ликвидацию ЧС в Забайкалье, исчерпаны, сообщила сегодня на оперативном совещании в правительстве министр финансов края Марина Кириллова.

По ее словам, теперь надо решать «горящие» вопросы самим, а как следствие - брать средства из резервного фонда Забайкальского края.

В частности, на совещании отметили, что возникли проблемы с финансированием уборки чабанских стоянок после пожаров.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Андрей Гурулев. По его словам, на отдельных стоянках Пиаргунского, Борзинского и Ононского районов после степных пожаров до сих пор горит навоз из-за нехватки средств на его тушение. В целом на очистку чабанских стоянок после пожаров необходимо 4 млн 911 тыс рублей.

Фото: официальный портал Забайкальского края