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Средства Резервного фонда правительства РФ на ликвидацию ЧС в Забайкалье - исчерпаны

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12:35 15 Июля 2019
пожары, ликвидация, деньги, забайкалье, общество, происшествия
Источник: sibnovosti.ru
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Средства, выделенные из Резервного фонда правительства РФ на ликвидацию ЧС в Забайкалье, исчерпаны, сообщила сегодня на оперативном совещании в правительстве министр финансов края Марина Кириллова. 

По ее словам, теперь надо решать «горящие» вопросы самим, а как следствие - брать средства из резервного фонда Забайкальского края. 

В частности, на совещании отметили, что возникли проблемы с финансированием уборки чабанских стоянок после пожаров. 
Об этом сообщил заместитель председателя правительства Андрей Гурулев.  По его словам, на отдельных стоянках Пиаргунского, Борзинского и Ононского районов после степных пожаров до сих пор горит навоз из-за нехватки средств на его тушение. В целом на очистку чабанских стоянок после пожаров необходимо 4 млн 911 тыс рублей. 

Фото: официальный портал Забайкальского края

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