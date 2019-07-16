16 июля
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Немецкая туристка три дня продержалась в забайкальской тайге

Главная Общество
Чита
14:53 16 Июля 2019
туристы, глава, лодка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Каларском районе Забайкальского края нашли немецкую спортсменку, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Она сплавлялась по реке Чаре, но лодка перевернулась и утонула.

«Как и полагается, она зарегистрировалась в поисково-спасательной службе и пошла в маршрут в сторону Якутии. Примерно в 50 км от села Чара ее лодка перевернулась на порогах, все вещи, деньги и одежда женщины уплыли. Ей пришлось три дня прожить в лесу, пока наши охотники и рыбаки, плывшие по реке на моторной лодке, случайно ее не нашли, - рассказал ТАСС глава района Павел Романов.

По его данным, туристка профессионально занимается водным туризмом. Ее разместили в селе Чара, откуда гражданка ФРГ связалась с родственниками и генеральным консульством своей страны в Новосибирске.

Каларский район находится на самом севере Забайкалья. Здесь на площади 56,6 тыс. кв. км (из немецких федеральных земель по площади больше только Бавария) проживает всего 8,2 тыс. человек.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: Средства Резервного фонда правительства РФ на ликвидацию ЧС в Забайкалье - исчерпаны

Средства Резервного фонда правительства РФ на ликвидацию ЧС в Забайкалье - исчерпаны

15 Июля 2019 г.
Возникли проблемы с финансированием уборки чабанских стоянок после пожаров.
Новости Читы: Въезд в забайкальский парк «Арей» может стать платным

Въезд в забайкальский парк «Арей» может стать платным

10 Июля 2019 г.
Средства необходимы на поддержание его инфраструктуры
Новости Читы: Пять человек погибло в ДТП в Забайкалье

Пять человек погибло в ДТП в Забайкалье

23 Июня 2019 г.
В Читинском районе столкнулись две иномарки
Новости Читы: Скончался бывший мэр Читы

Скончался бывший мэр Читы

23 Июня 2019 г.
Анатолий Михалев руководил городом почти 20 лет
Новости Читы: Забайкальские налетчики собирали лекарственные растения

Забайкальские налетчики собирали лекарственные растения

21 Июня 2019 г.
Дело группы, специализировавшейся на пунктах заготовки трав, передано в суд
Новости Читы: Забайкальским селянам начинают выплачивать компенсации за потери от пожаров

Забайкальским селянам начинают выплачивать компенсации за потери от пожаров

17 Июня 2019 г.
Большая часть средств пойдет на восстановление чабанских стоянок
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356