Немецкая туристка три дня продержалась в забайкальской тайге

В Каларском районе Забайкальского края нашли немецкую спортсменку, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Она сплавлялась по реке Чаре, но лодка перевернулась и утонула.

«Как и полагается, она зарегистрировалась в поисково-спасательной службе и пошла в маршрут в сторону Якутии. Примерно в 50 км от села Чара ее лодка перевернулась на порогах, все вещи, деньги и одежда женщины уплыли. Ей пришлось три дня прожить в лесу, пока наши охотники и рыбаки, плывшие по реке на моторной лодке, случайно ее не нашли, - рассказал ТАСС глава района Павел Романов.

По его данным, туристка профессионально занимается водным туризмом. Ее разместили в селе Чара, откуда гражданка ФРГ связалась с родственниками и генеральным консульством своей страны в Новосибирске.

Каларский район находится на самом севере Забайкалья. Здесь на площади 56,6 тыс. кв. км (из немецких федеральных земель по площади больше только Бавария) проживает всего 8,2 тыс. человек.

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