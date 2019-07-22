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Читинский пожарный стал фигурантом дела о мошенничестве

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Чита
14:37 22 Июля 2019
уголовное, следствие, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
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В Чите возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ФГКУ «3 отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» Ивана Пименова. Он был задержан сегодня прямо во время совещания, проходившего в мэрии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По данным следственного управления СКР по Забайкальскому краю, в 2018 году при исполнении госконтракта по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники подозреваемые похитили бюджетные средства на сумму более 1,5 млн руб.

Другими подозреваемым являются директор и главный бухгалтер фирмы, с которой был заключен контракт. Его общая стоимость, как сообщили следователи, составляла 3,7 млн руб.

«В соответствии с договоренностью, директор фирмы оказывал лишь часть услуг, определенных контрактом, – поставку запасных частей для техники. Остальные работы по госконтракту - обслуживание и ремонт техники – по незаконному указанию Пименова выполняли его подчиненные. Деньги, предназначенные для этого вида работ, были похищены фигурантами дела», - пояснили в ведомстве.

Задержали Ивана Пименова, по данным ТАСС, сотрудники ФСБ.

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