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Контроль за поездками забайкальских чиновников могут доверить ГЛОНАСС

Главная Общество
Чита
11:20 30 Июля 2019
чиновники, таксист, контроль
Автор: Sibnovosti.ru
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Чиновников в Забайкальском крае могут пересадить на такси с системой ГЛОНАСС. Эта мера призвана усилить контроль за их перемещением в рабочее время, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Прорабатывается вариант, при котором чиновники будут пользоваться такси, оборудованными системой ГЛОНАСС. Это позволит фиксировать расход топлива, контролировать перемещения автомобилей так, чтобы госслужащие ездили только по заявленным маршрутам и не могли пользоваться служебным транспортом в личных целях», процитировал ТАСС заместитель руководителя администрации губернатора Сергей Меркулов.

Ранее забайкальских чиновников уже лишили постоянно закрепленных за ними служебных автомобилей. По данным информагентства, для рабочей поездки им необходимо подать диспетчеру заявку и обосновать ее необходимость. В пресс-службе краевого правительства утверждают, что за три недели июня это позволило сэкономить 800 тыс. руб.

Фото: pixabay.com

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