Японцы ошиблись при вывозе останков из забайкальского села

Японские специалисты вывезли из Забайкальского края останки, которые не принадлежат военнопленным из этой страны времен Второй мировой войны. Ошибку признал генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы ознакомились с докладом экспертов: либо переданные останки, согласно сделанным тестам ДНК, не принадлежат японцам, либо высока вероятность того, что они не принадлежат японцам. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния намерено провести консультации для установления принадлежности останков», - процитировал японского чиновника ТАСС.

Расследование обстоятельств этого дела провел телеканал NHK. Ссылаясь на его результаты, ТАСС сообщил, что останки 16 человек были вывезены в 2014 году из забайкальского села Боржигантай. Ошибка была вызвана, по-видимому тем, что военнопленные были похоронены вместе с местными жителями, а в составе японской делегации не было эксперта по ДНК и возможности провести предварительную экспертизу.

По данным историков, после окончания Второй мировой войне в лагерях на территории СССР находилось около 600 тыс. японских военнопленных, несколько десятков тысяч из которых скончалось.

Село Боржигантай находится в Агинском Бурятском округе Забайкалья.

Фото: официальный портал Иркутска