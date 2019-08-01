Забайкалье получит 76 млн рублей для перехода на цифровое ТВ

Забайкалье получит 76 млн рублей для переход на цифровое телевидение. Об этом стало известно сегодня в ходе совещания в Чите, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, деньги пойдут на закупку оборудования в том числе и для села, где нет возможности выхода на "цифру".

Премьер также на совещании поставил задачу до 15 октября ликвидировать все последствия апрельских пожаров в Забайкалье, в результате которых пострадали 898 человек.

До конца года Россия должна полностью перейти на цифровой формат вещания обязательных общедоступных и федеральных телеканалов. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня 2019 года, однако правительство решило продлить этот срок, и перевести часть регионов на «цифру» позднее - 14 октября.