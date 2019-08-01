1 августа
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Забайкалье получит 76 млн рублей для перехода на цифровое ТВ

Главная Общество
Чита
13:13 1 Августа 2019
тв, забайкалье, вещание
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Забайкалье получит 76 млн рублей для переход на цифровое телевидение. Об этом стало известно сегодня в ходе совещания в Чите, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, деньги пойдут на закупку оборудования в том числе и для села, где нет возможности выхода на "цифру". 
Премьер также на совещании поставил задачу до 15 октября ликвидировать все последствия апрельских пожаров в Забайкалье, в результате которых пострадали 898 человек. 

До конца года Россия должна полностью перейти на цифровой формат вещания обязательных общедоступных и федеральных телеканалов. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня 2019 года, однако правительство решило продлить этот срок, и перевести часть регионов на «цифру» позднее - 14 октября.

Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: В Бурятии и Забайкальском крае стартовала реализация программы «дальневосточный гектар»

В Бурятии и Забайкальском крае стартовала реализация программы «дальневосточный гектар»

1 Августа 2019 г.
Первые заявления на предоставление участков уже поступают и рассматриваются уполномоченными органами.
Новости Читы: Японцы ошиблись при вывозе останков из забайкальского села

Японцы ошиблись при вывозе останков из забайкальского села

31 Июля 2019 г.
Они не принадлежат японским военнопленным
Новости Читы: Контроль за поездками забайкальских чиновников могут доверить ГЛОНАСС

Контроль за поездками забайкальских чиновников могут доверить ГЛОНАСС

30 Июля 2019 г.
Ранее они уже лишились служебных автомобилей
Новости Читы: Читинский пожарный стал фигурантом дела о мошенничестве

Читинский пожарный стал фигурантом дела о мошенничестве

22 Июля 2019 г.
Замначальника третьего отряда задержали на совещании в мэрии
Новости Читы: Немецкая туристка три дня продержалась в забайкальской тайге

Немецкая туристка три дня продержалась в забайкальской тайге

16 Июля 2019 г.
Ее нашли рыбаки в Каларском районе
Новости Читы: Средства Резервного фонда правительства РФ на ликвидацию ЧС в Забайкалье - исчерпаны

Средства Резервного фонда правительства РФ на ликвидацию ЧС в Забайкалье - исчерпаны

15 Июля 2019 г.
Возникли проблемы с финансированием уборки чабанских стоянок после пожаров.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: «Комсомолец» решил построить в Забайкалье элеваторный комплекс

«Комсомолец» решил построить в Забайкалье элеваторный комплекс

29 Июля 2019 г.
Мощность предприятия составит 180 тыс. тонн единовременного хранения
Новости Читы: На предприятии «Росатома» в Забайкалье меняют гендиректора

На предприятии «Росатома» в Забайкалье меняют гендиректора

30 Июля 2019 г.
Действующий руководитель ППГХО Александр Глотов находится под арестом
Новости Читы: В Забайкалье уточнят объем средств на строительство детской больницы

В Забайкалье уточнят объем средств на строительство детской больницы

1 Августа 2019 г.
С необходимостью строительства согласился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356