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На «дальневосточном гектаре» под Читой откроют детский веревочный лагерь

Главная Общество
Чита
18:09 8 Августа 2019
парк, земля, лес
Автор: Sibnovosti.ru
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На одном из земельных участков, выделенных по программе «Дальневосточный гектар» в Забайкальском крае, предполагается создать веревочный парк. Участок расположен у села Засопка Читинского района региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Владелец участка – жительница Читы Надежда Темченко. По данным «Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», она одной из первых получила «дальневосточный гектар» в Забайкалье. На деревьях планируется разместить конструкции для того, чтобы дети могли безопасно испытать себя в приключениях дикого леса.

«В текущем году планируем облагородить участок, а в следующем сезоне установить веревочный лагерь. Сейчас думаем о том, надо ли подключаться к электричеству, или будет достаточно установить солнечную панель», - рассказала владелец участка агентству о своих планах.

Как писали Sibnovosti.ru, на территории Забайкальского края и Республики Бурятия программа стартовала 1 августа. Первые полгода земля в этих регионах по программе предоставляется только жителям этих регионов.

Фото: pixabay.com

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