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Жители Забайкалья подали уже 3,6 тыс заявок на получение «дальневосточного гектара»

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Чита
14:47 22 Августа 2019
земля, забайкалье, дальний, восток, программа
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Жители Забайкалья подали уже 3,6 тыс заявок на получение «дальневосточного гектара», установив рекорд за все время действия федеральной программы. Об этом сообщил директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Григорий Смоляк во время бизнес-форума «Работай в Забайкалье», сообщает ТАСС.

В свою очередь, жители Бурятии подали  около 900 заявлений на «дальневосточный гектар».

Оформление земель проводится бесплатно, на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ».

Законодательством установлено, что для жителей вновь вошедших в состав Дальневосточного федерального округа Республики Бурятия и Забайкальского края программа начала действовать с 1 августа 2019 года, для всех граждан России – с 20 февраля 2020 года.

Уже сегодня соотечественники могут также оформить заявление на предоставление «дальневосточного гектара» в девяти регионах Дальнего Востока: Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотской автономной области.

Программа «дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства садового участка или строительства дома, ведения подсобного хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта.

Фото с https://www.sakha.gov.ru/

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