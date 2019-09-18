Пассажиров прокатят с музыкой по ночному Забайкалью

Специальный ночной рейс пригородного электропоезда Чита-2 – Карымская – Чита-2 отправится поздно вечером 20 сентября. Акция АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» получила название «В ритме ночи».

По данным сайта мэрии Читы, в составе будет четыре вагона. В первом разместится бар. В двух вагонах будут организованы танцополы. В одном из них будет звучать музыка 2000-х годов, во втором – 80-х и 90-х. В последнем вагоне обещаны сюрпризы для гостей.

Электропоезд отправится со станции Чита-2 в 22:00 местного времени, обратное прибытие запланировано на 02:30.

Фото: сайт мэрии Читы