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Пассажиров прокатят с музыкой по ночному Забайкалью

Главная Общество
Чита
10:30 18 Сентября 2019
поезд, музыка, ночные
Автор: Sibnovosti.ru
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Специальный ночной рейс пригородного электропоезда Чита-2 – Карымская – Чита-2 отправится поздно вечером 20 сентября. Акция АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» получила название «В ритме ночи».

По данным сайта мэрии Читы, в составе будет четыре вагона. В первом разместится бар. В двух вагонах будут организованы танцополы. В одном из них будет звучать музыка 2000-х годов, во втором – 80-х и 90-х. В последнем вагоне обещаны сюрпризы для гостей.

Электропоезд отправится со станции Чита-2 в 22:00 местного времени, обратное прибытие запланировано на 02:30.

Фото: сайт мэрии Читы

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