Забайкалье: «народная оценка» оказалась невысокой

Жители Забайкальского края подвергли критике состояние дел в регионе в целом ряде отраслей. Свое мнение они высказали в ходе анкетирования «Народная оценка», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Опрос был организован 8 сентября – в единый день голосования. Жители могли дать оценку работы властей разного уровня. Всего в анкетировании и голосовании на официальном портале Забайкальского края приняло участие более 65 тыс. человек. Для сравнения, на губернаторских выборах, состоявшихся в тот же день, проголосовало 270,7 тыс. забайкальцев. Итоги «Народной оценки» подвели в правительстве и Общественной палате края.

Как выяснилось, жители региона не удовлетворены многим. Например, работой системы здравоохранения. 31 район из 35 отрицательно оценивает работу отрасли, самые низкие баллы дали жители Калганского, Сретенского, Шелопугинского, Балейского, Газимуро-Заводского районов и города Читы.

Только жители одного района - Могойтуйского - удовлетворены работой минэкономразвития. Состояние дел в ЖКХ положительно оценили только в Агинском и Кыринском районах. В 33 районах из 35 низкий рейтинг у работы транспорта и плохое состояние дорог.