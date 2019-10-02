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Родители читинских учеников могут сообщить о поборах в школах

Главная Общество
Чита
12:10 2 Октября 2019
опрос, школа, комитет
Автор: Sibnovosti.ru
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Комитет образования мэрии Читы решил выяснить, есть ли у родителей школьников претензии к нормам школьной жизни. Информацию собирают в форме анкетирования, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Анкета размещена на сайте комитета образования. В ней восемь вопросов. Например, «считаете ли вы директора школы… достаточно компетентным в вопросах управления общеобразовательным учреждением?», «осуществляется ли в вашей школе сбор средств в фонд школы?», «бывали ли в школе… случаи необоснованного негативного отношения к внешнему виду вашего ребенка со стороны педагогов и администрации школы?» и др.

Анкету можно заполнить анонимно. Опрос, по данным мэрии Читы, проводится со 2 по 4 октября.

Как сообщает служба информации «Радио Сибирь», в начале недели глава города Евгений Ярилов заявил, что читинцы жалуются на поборы в школах.

Фото: pixabay.com

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