Медведи беспокоят сибиряков

Этой осенью медведи становятся серьезной проблемой не только для любителей гулять в лесу, но и для жителей населенных пунктов, дачников. Об опасности встречи со зверем власти предупреждают жителей ряда сибирских регионов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В связи с плохой кормовой базой и лесными пожарами в Забайкальском крае, наблюдается миграция медведей в сторону озера Байкал. Участились сообщения граждан о случаях выходов медведей к населенным пунктам и животноводческим стоянкам», - говорится, например, в сообщении службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира в Республике Бурятия.

По данным службы информации «Радио Сибирь», сообщения о том, что медведи приходят в села, ежедневно поступают в диспетчерские службы. Например, в райцентре Бичура животное заметили возле школы, где оно бродило в поисках еды. Зафиксированы нападения на домашний скот и собак.

В 11 районах Забайкальского края действует приказ министерства природных ресурсов региона о регулировании численности животных, представляющих опасность для людей (он позволяет их отстрел). В том числе в Читинском, расположенном у краевого центра. Следы пары медведей обнаружили недавно в 50 м от домов поселка Атамановка. Как писали Sibnovosti.ru, одна из встреч человека с медведем закончилась трагедией, зверь задрал женщину в Хилокском районе. Еще один забайкалец находится в больнице со множественными травмами.

«Выходу медведя способствует наличие пищевых свалок возле населенных пунктов и труппы домашних животных. Подобная ситуация создает опасность для домашних животных и людей», - прокомментировал начальник регионального управления по охране, контролю и регулированию объектов животного мира Александр Волков.

В Иркутской области региональное министерство лесного комплекса вынуждено было выдать разрешение на отстрел трех медведей в Катангском районе. Это произошло после обращения ООО «Газпромнефть-Гео» о том, что животные пришли на территорию объектов Игнялинского месторождения. Срок для отстрела определен до 13 октября.

Фото: сайт министерства природных ресурсов Забайкальского края