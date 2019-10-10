10 октября
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Трассы Забайкалья «научили» следить за погодой

Главная Общество
Чита
10:55 10 Октября 2019
общество, забайкалье
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На федеральных дорогах в Забайкальском крае установили более 40 автоматизированных комплексов, которые позволяют в онлайн-режиме следить за погодой. Специалисты смогут вести наблюдение и оперативно реагировать на неблагоприятные условия. 

«Автоматизированные комплексы производят беспрерывный сбор и первичную обработку данных с метеодатчиков и по выделенным каналам связи передают информацию в ситуационный центр ФКУ Упрдор «Забайкалье». Кроме того, они оснащены видеокамерами, которые позволяют удаленно контролировать состояние проезжей части», — рассказали дорожники. 

Главная цель установки метеодатчиков —  обеспечение безопасного проезда по федеральным трассам региона. Станции отечественного производства защищены от пыли и влаги, приспособлены к работе в любых погодных условиях. 

 

Отметим, что на территории Забайкалья находятся три федеральных трассы: дорога А-350 (Чита - Забайкальск - граница с КНР), «Байкал» (Иркутск - Чита) и «Амур» (Чита - Хабаровск). 

Фото: zabuprdor.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: Медведи беспокоят сибиряков

Медведи беспокоят сибиряков

8 Октября 2019 г.
Животные все чаще приходят в населенные пункты
Новости Читы: Родители читинских учеников могут сообщить о поборах в школах

Родители читинских учеников могут сообщить о поборах в школах

2 Октября 2019 г.
Городской комитет образования проводит анонимное анкетирование
Новости Читы: Забайкалье: «народная оценка» оказалась невысокой

Забайкалье: «народная оценка» оказалась невысокой

20 Сентября 2019 г.
В регионе подвели итоги анкетирования населения
Новости Читы: Пассажиров прокатят с музыкой по ночному Забайкалью

Пассажиров прокатят с музыкой по ночному Забайкалью

18 Сентября 2019 г.
В ночной рейс отправится электричка с танцполами и баром
Новости Читы: Жители Забайкалья подали уже 3,6 тыс заявок на получение «дальневосточного гектара»

Жители Забайкалья подали уже 3,6 тыс заявок на получение «дальневосточного гектара»

22 Августа 2019 г.
Жители Забайкалья подали уже 3,6 тыс заявок на получение «дальневосточного гектара», установив рекорд за все время действия федеральной программы.
Новости Читы: На «дальневосточном гектаре» под Читой откроют детский веревочный лагерь

На «дальневосточном гектаре» под Читой откроют детский веревочный лагерь

8 Августа 2019 г.
Программа по предоставлению участков стартовала в Забайкалье 1 августа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Медведь убил женщину в Забайкальском крае

Медведь убил женщину в Забайкальском крае

7 Октября 2019 г.
Это не первый случай нападения медведей на людей в регионе
Новости Читы: В Чите объявлено о создании российско-китайского научного центра

В Чите объявлено о создании российско-китайского научного центра

7 Октября 2019 г.
Он объединит исследования ЗабГУ и трех китайских вузов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356