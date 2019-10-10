Трассы Забайкалья «научили» следить за погодой

На федеральных дорогах в Забайкальском крае установили более 40 автоматизированных комплексов, которые позволяют в онлайн-режиме следить за погодой. Специалисты смогут вести наблюдение и оперативно реагировать на неблагоприятные условия.

«Автоматизированные комплексы производят беспрерывный сбор и первичную обработку данных с метеодатчиков и по выделенным каналам связи передают информацию в ситуационный центр ФКУ Упрдор «Забайкалье». Кроме того, они оснащены видеокамерами, которые позволяют удаленно контролировать состояние проезжей части», — рассказали дорожники.

Главная цель установки метеодатчиков — обеспечение безопасного проезда по федеральным трассам региона. Станции отечественного производства защищены от пыли и влаги, приспособлены к работе в любых погодных условиях.

Отметим, что на территории Забайкалья находятся три федеральных трассы: дорога А-350 (Чита - Забайкальск - граница с КНР), «Байкал» (Иркутск - Чита) и «Амур» (Чита - Хабаровск).

Фото: zabuprdor.ru