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Общегородской субботник в Чите назначен на 19 октября

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Чита
12:06 14 Октября 2019
общество, чита
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Чите утверждена дата проведения общегородского субботника. По распоряжению исполняющего обязанности руководителя администрации горда Александра Сапожникова, массовая уборка состоится 19 октября.

Работники предприятий и учреждений организовано, а простые жители по собственной инициативе, наведут порядок во дворах, вдоль дорог и в местах массового отдыха. Оператору сбора коммунальных отходов — компании «Забайкалспецтранс» — рекомендовано обеспечить администрации районов бесплатными талонами для приема мусора на городской свалке 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25, 26 октября.

Отметим, что традиционная акция по санитарной очистке города продлится в Чите еще месяц.

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