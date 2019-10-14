Общегородской субботник в Чите назначен на 19 октября

В Чите утверждена дата проведения общегородского субботника. По распоряжению исполняющего обязанности руководителя администрации горда Александра Сапожникова, массовая уборка состоится 19 октября.

Работники предприятий и учреждений организовано, а простые жители по собственной инициативе, наведут порядок во дворах, вдоль дорог и в местах массового отдыха. Оператору сбора коммунальных отходов — компании «Забайкалспецтранс» — рекомендовано обеспечить администрации районов бесплатными талонами для приема мусора на городской свалке 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25, 26 октября.

Отметим, что традиционная акция по санитарной очистке города продлится в Чите еще месяц.