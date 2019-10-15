Минздрав берет на особый контроль качество питания в больницах Забайкальского края

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил региональному Минздраву взять на особый контроль качество питания в больницах региона. Ранее пациенты неоднократно жаловались на скудный рацион в медучреждениях. По итогам проверки Минздрава в отношении крупнейшего поставщика готовой еды в больницы - компании «Мед-Фуд» - замечания подтвердились.

«Сегодня необходимо провести расширенное совещание с участием всех заинтересованных сторон, чтобы совместно найти решение проблемы. Особенно важно мнение главных врачей – какой выход видят они», — отметил глава регионального Минздрава Валерий Кожевников.

Руководителям медучреждений рекомендовано «действовать в рамках правового поля в интересах пациентов», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.