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Минздрав берет на особый контроль качество питания в больницах Забайкальского края

Главная Общество
Чита
13:24 15 Октября 2019
забайкалье, общество, больница
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил региональному Минздраву взять на особый контроль качество питания в больницах региона. Ранее пациенты неоднократно жаловались на скудный рацион в медучреждениях. По итогам проверки Минздрава в отношении крупнейшего поставщика готовой еды в больницы - компании «Мед-Фуд» - замечания подтвердились.

«Сегодня необходимо провести расширенное совещание с участием всех заинтересованных сторон, чтобы совместно найти решение проблемы. Особенно важно мнение главных врачей – какой выход видят они», — отметил глава регионального Минздрава Валерий Кожевников.

Руководителям медучреждений рекомендовано «действовать в рамках правового поля в интересах пациентов», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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