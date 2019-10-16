Обслуживать маршрут № 17 в Чите будут шесть новых автобусов

На маршрут № 17 «ул. Верхоленская – пос. ГРЭС» в Чите вышли новые автобусы. Городские власти закупили шесть машин малой вместимости - они рассчитаны на 52 пассажира. В планах на ближайшее время – покупка еще пяти автобусов на 79 человек. Новые машины скоро появятся и на других городских маршрутах.

«В ближайшие дни в Чите будут работать представители поставщика, которые устранят все недочеты на 36 автобусах. Затем машины поступят в собственность Забайкальского края, после чего их передадут городу. Сейчас все автобусы находятся в Чите», — сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии отметили, что новые автобусы оснащены мониторами, которые позволяют водителю следить за за происходящим в салоне и снаружи автобуса – это повысит безопасность пассажирских перевозок.

Фото: admin.msuchita.ru