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Власти Забайкалья собираются закупить передвижные лаборатории для экспресс-обследования пьяных водителей

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Чита
17:01 17 Октября 2019
общество, забайкалье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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ГИБДД Забайкалья предлагает закупить передвижные лаборатории для экспресс-обследования пьяных водителей на территории Забайкалья. Сейчас медицинское освидетельствование автомобилистов проводят только краевой наркологический диспансер в Чите и больница в Краснокаменске. Анализы в медучреждения поступают со всего края, в связи с этим лаборатории серьезно загружены, это тормозит работу сотрудников ДПС. Передвижные комплексы могли бы исправить положение, уверены в ГИБДД. В областном правительстве инициативу дорожной полиции поддерживают. 

«Полиция предлагает нормальный вариант: взять две передвижных лаборатории, одну поставить на Арахлее, вторую — на федеральной трассе в районе Нерчинска. Нужно подготовить совместно с ГИБДД все, что они предлагают. Но нужно понимать, сколько стоит эта лаборатория, кто должен в ней находится. Одно дело купить машину, другое — кто будет ее эксплуатировать, платить деньги», — сказал и.о. вице-премьера Иркутской области Андрей Гурулев.

Отметим, что по данным ГИБДД количество аварий с участием пьяных водителей с начала года выросло на 4,1% — с 243 до 253. В этих ДТП погибли 68 человек, 333 получили ранения.

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