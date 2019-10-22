В Чите ограничено движение большегрузов по городским мостам

Большегрузы не смогут ездить по мостам в пределах Читы. Комитет городского хозяйства провел обследование грузоподъемности переправ. Заключение выдали специалисты «ДорМостПроекта».

«По результатам обработки данных, а также проведенных расчетов грузоподъемности несущих конструкций на мостах по улице Генерала Белика и на Молоковском тракте установлены ограничения по массе автотранспорта – 25 тонн, на путепроводе улицы Володарского – 15 тонн и ограничение по минимальной дистанции между автомобилями в 12 метров», — говорится в официальном сообщении администрации Читы.

На подъездах к мостам будут установлены знаки ограничения по массе, передает корреспондент Sibnovosti.ru.