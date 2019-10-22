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В Чите ограничено движение большегрузов по городским мостам

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Чита
16:42 22 Октября 2019
общество, грузовики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Большегрузы не смогут ездить по мостам в пределах Читы. Комитет городского хозяйства провел обследование грузоподъемности переправ. Заключение выдали специалисты «ДорМостПроекта».

«По результатам обработки данных, а также проведенных расчетов грузоподъемности несущих конструкций на мостах по улице Генерала Белика и на Молоковском тракте установлены ограничения по массе автотранспорта – 25 тонн, на путепроводе улицы Володарского – 15 тонн и ограничение по минимальной дистанции между автомобилями в 12 метров», — говорится в официальном сообщении администрации Читы.

На подъездах к мостам будут установлены знаки ограничения по массе, передает корреспондент Sibnovosti.ru

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