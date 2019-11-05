«Забайкальск» пропустит с электронной визой

Международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» войдет в число пунктов пропуска через российскую границу, где действует режим электронной визы. Это произойдет в 2020 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О предстоящем нововведении и. о. вице-премьера Забайкальского края – министр инвестиционного развития Михаил Чуркин рассказал телеканалу «Россия-24».

«Прием иностранных граждан по электронной визе позволит привлечь туристов в регион, облегчит бюрократические процедуры, сделает более равномерную нагрузку на пункте пропуска», - отметил он.

Напомним, что электронная виза является разрешением на пребывание в России на срок не более восьми суток. С 1 июля 2019 года такой режим в Забайкалье действует в читинском аэропорту Кадала. По данным официального портала региона, к настоящему времени этой возможностью воспользовалось более 1 тыс. иностранцев, большая часть которых – граждане соседней КНР.

«Забайкальск» - один из самых оживленных пунктов пересечения российско-китайской границы. В 2017 году для перехода границы им воспользовалось почти 1,7 млн человек. Было пропущено 190 тыс. автомобилей.

Фото: официальный портал Новосибирской области