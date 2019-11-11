Забайкалье опережает другие регионы ДФО по числу желающих получить дальневосточные гектары

Забайкальцы подали около 6 тыс заявок на дальневосточный гектар. Это в 2,5 раза больше, чем в Магаданской области и практически в 2 раза выше, чем в Еврейской автономной области, и на 1 тыс. заявлений больше, чем в Камчатском крае за все время действия программы, сообщает «Радио Сибирь».

Как отметили в пресс-службе губернатора Забайкалья, региональные власти уверены, что такая популярность дальневосточных гектаров, прежде всего, связана с отсутствием буферной зоны вокруг Читы и других крупных населенных пунктов региона.

Помимо столицы края и Читинского района, забайкальцы выбирают дальневосточные гектары в Карымском, Шилкинском, Нерчинском и Забайкальском районах. Большинство участков, около 80%, планируют использовать для строительства жилья.