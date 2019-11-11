Бурятия и Забайкалье получили по вагону в московском метро

В столичном метрополитене начал курсировать «Дальневосточный экспресс». Акция приурочена к «Дням Дальнего Востока в Москве», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Оформление вагонов «Дальневосточного экспресса» рассказывает о регионах Дальнего Востока. Отдельные вагоны посвящены Республике Бурятия и Забайкальскому краю.

«В вагоне Бурятии представлены как основные туристические объекты республики: Улан-Удэ, скульптурное изваяние головы Владимира Ильича Ленина, Иволгинский дацан, озеро Байкал, Мунку-Сардык, Слюдянские озера, Селенга и горячие источники. Так и символы региона: буузы, байкальская нерпа, омуль, багульник и многое другое», - сообщил официальный портал республики.

В вагоне «Забайкалье», как рассказали в пресс-службе заксобрания края, представлены минеральные источники, заповедник Даурский, Чарские пески, Великий чайный путь, фестиваль «Цветущий багульник», национальные парки «Кодар» и «Алханай». Здесь можно узнать о Нерчинске, Агинском дацане, Сохондинском заповеднике, забайкальской кухне, даурском еже, мануле и чароите.

«Дни Дальнего Востока в Москве» стартуют 2 декабря. «Дальневосточный экспресс» будет курсировать полгода на кольцевой линии.

Фото: официальный портал Республики Бурятия