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Поезд московского метро прокатит по Дальнему Востоку

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Чита
18:58 11 Ноября 2019
восток, дальний, метро
Автор: Sibnovosti.ru
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В московском метрополитене начал курсировать «Дальневосточный экспресс». Акция приурочена к «Дням Дальнего Востока в Москве», которые пройдут в декабре. Пассажиры этого поезда, который начал курсировать по кольцевой линии, могут ознакомиться с богатством культуры и природы, достижениями экономики регионов Дальнего Востока. Акция проводится уже в третий раз, но впервые в экспрессе представлены Забайкальский край и Республика Бурятия.

Фото: сайт министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, официальный портал Республики Бурятия

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