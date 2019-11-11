Поезд московского метро прокатит по Дальнему Востоку

В московском метрополитене начал курсировать «Дальневосточный экспресс». Акция приурочена к «Дням Дальнего Востока в Москве», которые пройдут в декабре. Пассажиры этого поезда, который начал курсировать по кольцевой линии, могут ознакомиться с богатством культуры и природы, достижениями экономики регионов Дальнего Востока. Акция проводится уже в третий раз, но впервые в экспрессе представлены Забайкальский край и Республика Бурятия.

Фото: сайт министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, официальный портал Республики Бурятия